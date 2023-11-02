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لبنان

نقابة المعلمين تعلن فوز المرشحين في بعض الفروع والمضي بالانتخابات في فرعي بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
02-11-2023 | 10:14
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عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الفروع، وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
 
"اطّلع المجلس التنفيذي على ترشيحات الزملاء المعلمين لانتخابات مجالس الفروع، وبعد درسها، أعلن فوز المرشحين في فروع الشمال، بعلبك، زحله، صيدا، النبطيه بالتزكية. وقرر المضي بالانتخابات في دورة أولى يوم الاحد المقبل ٥ تشرين الثاني في بيروت وجبل لبنان، وفي دورة ثانية في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣. ويذكر المجلس بأن انتخابات بيروت ستجرى في ثانوية علي بن أبي طالب، الأشرفيه، قرب جامع بيضون، وفي جبل لبنان في مركزين، الأول في المعهد الأنطوني الحدت بعبدا، والثاني في المركزيه جونيه، وذلك من الساعة ٩ صباحًا ولغاية الخامسة بعد الظهر. ونرفق ربطا بالبيان المدارس التي تنتخب في الحدت بعبدا والمدارس التي تنتخب في جونيه. ويحث المجلس الزملاء المعلمين على المشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجالس الفروع."
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ويضيف البيان: "يؤكد المجلس الحرص على استمرار العام الدراسي في المدارس الخاصة، ومن دون أي شوائب، ويرجو من جميع الأطراف الحريصة على العملية التعليمية التمسك بالتزاماتها المادية تجاه المعلمين، لكي يستمروا بدورهم في أداء هذه الرسالة. ويطالب حكومة تصريف الاعمال ورئيسها القيام بدورهم في حفظ البلاد آمنة من أي اعتداء إسرائيلي غاشم، وألا ننجرّ إلى حرب يعلم الجميع ثمنها وتبعاتها على مختلف الأصعدة".
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