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لبنان

هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
02-11-2023 | 10:35
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89600 و 89900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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