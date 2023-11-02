هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89600 و 89900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، ما بين 89500 و 89800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.