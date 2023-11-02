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لبنان

اعتباراً من يوم غد.. تدابير سير في محيط مستديرة السلام - طرابلس

Lebanon 24
02-11-2023 | 10:40
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

استكمالاً لتنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي لمدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتواريخ 3 و4 و5- 11-2023 بأعمال حفر في محيط مستديرة السلام حيث ستعمد الى منع مرور السير على الطريق المؤدي من وإلى بيروت على الشكل التالي:
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-    منع المرور على المسلك المؤدي الى بيروت اعتباراً من صباح يوم الجمعة إلى ظهر يوم السبت.

على المواطنين المتجهين الى بيروت سلوك طريق البحصاص/ جسر البالما أو طريق الميناء / بركة المرج.

-    منع مرور السير على المسلك المتجه باتجاه المدينة اعتباراً من ظهر يوم السبت لغاية صباح يوم الاثنين.

على المواطنين المتجهين الى طرابلس سلوك طريق جسر البالما – مفرق Punto Alto أو طريق الميناء – بركة المرج أو طريق الكوالتي أن.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
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