بوحبيب: هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟

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اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور عبدالله بوحبيب، خلال لقائه المبعوثة الالمانية الخاصة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط دايكي بوتزل، مع وفد ديبلوماسي ألماني: "ان الشق الإنساني على أهميته ليس الحل للوضع في غزة. على اسرائيل ان توقف آلة الحرب وتوافق على الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة"وأضاف :"اسرائيل تهددنا يوميا بأنها ستعيدنا إلى العصر الحجري. هل تتحمل إسرائيل وجود بلد مجاور لها من العصر الحجري؟".