بسبب خطورة القصف.. هذا ما طلبه حزب الله من الاهالي

نقلت قناة الـ"lbci" انّ حزب الله يطلب من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة بسبب خطورة القصف.

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