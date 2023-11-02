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لبنان

بسبب خطورة القصف.. هذا ما طلبه حزب الله من الاهالي

Lebanon 24
02-11-2023 | 11:13
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نقلت قناة الـ"lbci" انّ حزب الله يطلب من أهالي البلدات الجنوبية عدم المرور على طريق كفركلا والعديسة بسبب خطورة القصف. 
 
يمكن متابعة احدث التطورات الامنية في الجنوب من خلال الضغط هنا: 
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حزب الله

كفركلا

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