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لبنان

وزير الدفاع الفرنسي: لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل

Lebanon 24
02-11-2023 | 12:19
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال إنّ "لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل".
 
 
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