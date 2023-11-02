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لبنان
وزير الدفاع الفرنسي: لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل
Lebanon 24
02-11-2023
|
12:19
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قال إنّ "لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل".
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