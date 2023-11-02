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لبنان

رسالة عاجلة من المقاومة الفلسطينيّة لعناصر "حزب الله"... هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
02-11-2023 | 12:52
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ردّت المقاومة الفلسطينية على رسالة المقاومة الإسلامية في لبنان، وقالت "نحن نرى فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي اتحدت مع دمائنا".
 
 
وأضافت المقاومة الفلسطينية "نحن وإياكم في هذه المعركة وفي مواجهة هذا العدوّ على موعد مع النصر".
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