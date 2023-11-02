رسالة عاجلة من المقاومة الفلسطينيّة لعناصر "حزب الله"... هذا ما جاء فيها

ردّت المقاومة الفلسطينية على رسالة المقاومة الإسلامية في لبنان، وقالت "نحن نرى فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي اتحدت مع دمائنا".

وأضافت المقاومة الفلسطينية "نحن وإياكم في هذه المعركة وفي مواجهة هذا العدوّ على موعد مع النصر".