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لبنان

"فاغنر" ستُوفّر سلاحاً فتاكاً لـ"الحزب"... هذا ما كشفته صحيفة أميركيّة

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:30
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ذكر "العربية"، أنّ مسؤولين أميركيين قالوا إنّ "الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تُفيد بأن مجموعة "فاغنر" الروسية، قد تُوفّر نظام دفاع جوي لـ"حزب الله".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، النظام المعني هو "SA-22"، والذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.
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وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنّ "واشنطن لم تُؤكّد إرسال النظام الدفاعي بعد، لكنها تُراقب المناقشات التي تشمل "فاغنر" و"حزب الله"، وأن التسليم المحتمل يُشكّل مصدر قلق كبير". (العربية)
 
 
 
 

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