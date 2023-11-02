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لبنان

من "قوى الأمن".. بيان هام لسائقي الشاحنات

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:04
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أشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى أنه "يلاحظ عدم التقيّد بالقرار الذي يتعلق بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، مما يؤدي إلى زحمة سير ولاسيما في محلة الكرنتينا، كما تتجمع الشاحنات وتصطف بطريقة مخالفة للقانون تمهيداً للدخول إلى حرم المرفأ".
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وذكّرت "المديرية" سائقي الشاحنات بما تضمنه القرار رقم 882/ تاريخ 22-7-2020 ولاسيما المادة الأولى منه، المتعلّقة بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، والتي قضت:

بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 لغاية الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12:00 من ظهر كل يوم سبت لغاية الساعة صفر من صباح الإثنين الذي يليه.
بمنع خروج جميع الشاحنات المتوجّهة إلى محافظتّي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه.
 
كما طلبت في بيانها من سائقي الشاحنات التقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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