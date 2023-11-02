ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو

غريب امر هذا الرجل
احترت في توصيفه#ميشال_حايك توقع إطلالة السيد حسن بنفس الأسلوب الذي شاهدناه
توقعه كان في راس السنه قبل ١١ شهرا
... يوم الجمعة العظيم والتفجير!
و الخطاب يوم الجمعه
ما امر هذا الميشال#الحرب_العالمية_الثالثة #نصرالله #غزة #جباليا #الجزيرة… pic.twitter.com/8vHeHqCi9T
— LABNAN (@ATRAKTCHI) November 2, 2023
غريب امر هذا الرجل
احترت في توصيفه#ميشال_حايك توقع إطلالة السيد حسن بنفس الأسلوب الذي شاهدناه
توقعه كان في راس السنه قبل ١١ شهرا
... يوم الجمعة العظيم والتفجير!
و الخطاب يوم الجمعه
ما امر هذا الميشال#الحرب_العالمية_الثالثة #نصرالله #غزة #جباليا #الجزيرة… pic.twitter.com/8vHeHqCi9T