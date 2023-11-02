ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو

انتشر فيديو لميشال حايك، توقّع فيه إطلالة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، يوم الجمعة، وقال "السيّد حسن بين الغياب والتغييب، بين فراغ وتفريغ، تكتيك استراتيجي دقيق، بفجّر إسم السيّد نصرالله الإعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم، فيه يوم جمعة رح يكون عظيم بوجوهه وأحداثه".

غريب امر هذا الرجل



احترت في توصيفه#ميشال_حايك توقع إطلالة السيد حسن بنفس الأسلوب الذي شاهدناه

توقعه كان في راس السنه قبل ١١ شهرا



... يوم الجمعة العظيم والتفجير!



و الخطاب يوم الجمعه



ما امر هذا الميشال#الحرب_العالمية_الثالثة #نصرالله #غزة #جباليا #الجزيرة… pic.twitter.com/8vHeHqCi9T — LABNAN (@ATRAKTCHI) November 2, 2023 Advertisement