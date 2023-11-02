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لبنان

ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:24
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انتشر فيديو لميشال حايك، توقّع فيه إطلالة الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، يوم الجمعة، وقال "السيّد حسن بين الغياب والتغييب، بين فراغ وتفريغ، تكتيك استراتيجي دقيق، بفجّر إسم السيّد نصرالله الإعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم، فيه يوم جمعة رح يكون عظيم بوجوهه وأحداثه".
 
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