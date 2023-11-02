​واشنطن قلقة من "حزب الله"... قناة أميركيّة تكشف السبب

أفادت شبكة "سي ان ان" الأميركيّة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "هناك قلقاً عميقاً من أنّ عدم وجود سيطرة إيرانية كاملة على "حزب الله" قد يدفعه للتصعيد".

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