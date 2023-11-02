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لبنان

​واشنطن قلقة من "حزب الله"... قناة أميركيّة تكشف السبب

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:30
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أفادت شبكة "سي ان ان" الأميركيّة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "هناك قلقاً عميقاً من أنّ عدم وجود سيطرة إيرانية كاملة على "حزب الله" قد يدفعه للتصعيد".
 
 
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