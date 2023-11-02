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لبنان

رسائل مشفّرة وأمر وأرقام... شاهدوا آخر فيديو ترويجي لكلمة نصرالله المرتقبة

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:47
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نشر "حزب الله" مساء اليوم مقطع فيديو ترويجي جديد لكلمة أمينه العام السيد حسن نصرالله التي ستبث يوم غد.

وتضمن المقطع الترويجي رسائل مشفرة، إذ بدأ الفيديو بساعة الكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب. 

 

كما بدا نصرالله في الفيديو وكأنه يصدر أمرا، حيث وثّق وهو يضغط بسبابته على الطاولة.

 

واختُتم المقطع بالآية الأولى من سورة النصر، "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ".

 
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