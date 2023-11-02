Advertisement

لبنان

سماع إطلاق نار كثيف في البداوي... ما هو مصدره؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1125715-638345523613867354.jpg
Doc-P-1125715-638345523613867354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار كثيف في منطقة البداوي وجوارها.
 
وعُلم أنّ مصدر إطلاق الرصاص مخيّم البداوي، حيث خرج ع.و من السجن.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار وسقوط جريحين في جبل البداوي
lebanon 24
03/11/2023 03:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مارون الراس في لبنان ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل
lebanon 24
03/11/2023 03:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفته لوجود مذكرات إطلاق نار بحقه
lebanon 24
03/11/2023 03:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تقشعر لها الابدان في البداوي.. توقيف رجل بجرم التحرش بابنته القاصر
lebanon 24
03/11/2023 03:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24

البداوي

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-02
18:30 | 2023-11-02
18:09 | 2023-11-02
17:00 | 2023-11-02
16:49 | 2023-11-02
16:30 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24