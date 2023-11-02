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لبنان

حادث سير مروّع بين شاحنة و"بيك اب"

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:06
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وقع حادث سير مروّع بين شاحنة و"بيك اب" على أوتوستراد أنفه باتّجاه بيروت.
 
وعُلم أنّ السائق فقد السيطرة على "البيك اب"، واصطدم بالشاحنة، وقد أُصيب بجروح طفيفة، ووُصفت حالته بالمستقرة.
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وقد تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.
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