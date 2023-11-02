وقع حادث سير مروّع بين شاحنة و"بيك اب" على أوتوستراد أنفه باتّجاه بيروت.

وعُلم أنّ السائق فقد السيطرة على "البيك اب"، واصطدم بالشاحنة، وقد أُصيب بجروح طفيفة، ووُصفت حالته بالمستقرة.

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وقد تسبّب الحادث بزحمة سير في المحلة.