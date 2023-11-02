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لبنان

العدوّ قصف منزله... إستشهاد مواطن في ميس الجبل

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً في المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل.
 
 
وقد استشهد المواطن هشام اسماعيل، فيما أُصيب شخصٌ من آل حمود، ونُقل إلى مستشفى ميس الجبل.
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ميس الجبل

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