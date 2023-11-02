العدوّ قصف منزله... إستشهاد مواطن في ميس الجبل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً في المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل.

وقد استشهد المواطن هشام اسماعيل، فيما أُصيب شخصٌ من آل حمود، ونُقل إلى مستشفى ميس الجبل.