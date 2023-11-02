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لبنان
3 شهداء في قصف إسرائيليّ على بلدة جنوبيّة
Lebanon 24
02-11-2023
|
14:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط 3 شهداء في وادي السلوقي جراء القصف الإسرائيليّ.
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Lebanon 24
وادي السلوقي
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