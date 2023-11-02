Advertisement

لبنان

​كيف علّق مسؤول أميركي بارز على إطلالة نصرالله المنتظرة غداً؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1125727-638345615130163845.jpg
Doc-P-1125727-638345615130163845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "سننتظر ما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله غدا، ورسالتنا له ولأيّ طرف آخر بأنّ عليه ألا يُوسّع الصراع".
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
هذا ما سيعلنه نصرالله غدا
lebanon 24
03/11/2023 03:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل مشفّرة وأمر وأرقام... شاهدوا آخر فيديو ترويجي لكلمة نصرالله المرتقبة
lebanon 24
03/11/2023 03:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هكذا يتحضّر "حزب الله" لكلمة نصرالله غداً
lebanon 24
03/11/2023 03:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
lebanon 24
03/11/2023 03:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

نصرالله

كيربي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-02
18:30 | 2023-11-02
18:09 | 2023-11-02
17:00 | 2023-11-02
16:49 | 2023-11-02
16:30 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24