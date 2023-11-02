​كيف علّق مسؤول أميركي بارز على إطلالة نصرالله المنتظرة غداً؟

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "سننتظر ما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله غدا، ورسالتنا له ولأيّ طرف آخر بأنّ عليه ألا يُوسّع الصراع".

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