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لبنان

آخر التطورات جنوباً.. منسوب التوتّر إلى ارتفاع والقصف يتركّز على هذه القرى

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:53
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يواصل العدو الاسرائيلي القصف على عدد من القرى الحدودية الجنوبية، حيث استهدف مساء اليوم أطراف ميس الجبل وبليدا وحولا والوزاني وعيتا الشعب.


كما استهدف جيش العدو منزلاً في المرج الشمالي في ميس الجبل ما أدى الى استشهاد المواطن هشام أسماعيل وجرح مواطن من آل حمود جراء إصابتهما بالقصف. وقد تم نقلهم بواسطة جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الدفاع المدني الى مستشفى ميس الجبل.
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كذلك، سقط 3 شهداء في وادي السلوقي جراء القصف المعادي.


هذا وأطلق العدو قنابل مضيئة في أجواء عديسة وبليدا وفوق بلدتي الناقورة والضهيرة.
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