الجيش يحبط تهريب 30 سورياً الى لبنان... اليكم التفاصيل

أحبطت وحدات الجيش المتمركزة في البقاع الشمالي عملية تهريب 30 سوريا إلى لبنان عبر سهل بلدة رأس بعلبك، بعد أن أجرت تدابير أمنية وكمائن ظرفية في سهل البلدة وجوارها.





وسلم الموقوفون إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

Advertisement