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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:38
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نعى "حزب الله" مساء اليوم، في بيان، الشهيد هشام محمد اسماعيل، من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
 
 
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