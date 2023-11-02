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لبنان

جعجع: "يا ريت السيّد بينسحب من الجنوب" بدلا من أن يلقي كلمته غداً

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:42
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شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، على أنّه "لا يجب أنّ تصل الحرب الى لبنان، لأنّها ستقضي على البلد، ويجب أنّ نفعل المستحيل لمنعها".
 
 
وأشار جعجع في حديثٍ للـ"ال بي سي"، إلى أنّ "قرار الحرب والسلم مخطوف من قبل "حزب الله" وإيران".
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وقال: "أدعو الى الوصول إلى حلّ فعلي بشأن القضية الفلسطينية، ونتضامن بشكل كامل مع أهالي غزة".
 
 
وأكّد جعجع أنّ "الحرب يجب ألا تقع، وإذا أدخلنا في الحرب، فإنّ "حزب الله" سيكون قد ارتكب جريمة كبرى"، وأضاف: "موقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر، وموقفنا السياسي من "الحزب" أمر مختلف كلياً".
 
 
وأضاف: "يا ريت السيّد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً، وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها".
 
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