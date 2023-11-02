Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينعي 3 شهداء جدد

Lebanon 24
02-11-2023 | 16:49
A-
A+
Doc-P-1125764-638345624525470381.png
Doc-P-1125764-638345624525470381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، "الشهيد محسن رضا عياش "غريب"، من بلدة حاروف في جنوب لبنان".
 
 
وفي بيان ثان، نعى "حزب الله" الشهيد علي كاظم فتوني "مجاهد"، من بلدة الصوانة في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
أيضاً، أعلن "الحزب" مساء اليوم، استشهاد حسين وليد ذيب "جواد علي" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-02
18:30 | 2023-11-02
18:09 | 2023-11-02
17:00 | 2023-11-02
16:30 | 2023-11-02
15:42 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24