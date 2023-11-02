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لبنان
"حزب الله" ينعي 3 شهداء جدد
Lebanon 24
02-11-2023
|
16:49
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نعى "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، "الشهيد محسن رضا عياش "غريب"، من بلدة حاروف في جنوب لبنان".
وفي بيان ثان، نعى "حزب الله" الشهيد علي كاظم فتوني "مجاهد"، من بلدة الصوانة في جنوب لبنان.
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أيضاً، أعلن "الحزب" مساء اليوم، استشهاد حسين وليد ذيب "جواد علي" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.
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