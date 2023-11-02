"حزب الله" ينعي 3 شهداء جدد

نعى "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، "الشهيد محسن رضا عياش "غريب"، من بلدة حاروف في جنوب لبنان".

وفي بيان ثان، نعى "حزب الله" الشهيد علي كاظم فتوني "مجاهد"، من بلدة الصوانة في جنوب لبنان.

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