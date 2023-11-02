Advertisement

لبنان

حرب تمتدّ إلى أشهر

Lebanon 24
02-11-2023 | 18:09
A-
A+
Doc-P-1125781-638345671532648735.jpg
Doc-P-1125781-638345671532648735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسب تقارير عسكرية، فإن محور المقاومة أعدَّ التجهيزات لحرب تمتد إلى أشهر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الفرنسي: لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل
lebanon 24
03/11/2023 07:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في حال دخول لبنان في الحرب.. هل من خطة طوارئ لـ"أوجيرو"؟
lebanon 24
03/11/2023 07:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لا يجوز لأحد ان يعطي ذريعة لاسرائيل كي تحول لبنان الى غزة والقرار سيادي لا يجوز ان يتفرّد به أحد ويجرّنا الى حرب لا يريدها اللبنانيون
lebanon 24
03/11/2023 07:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أولويات أوروبية وأميركية في انعكاسات الحرب على لبنان
lebanon 24
03/11/2023 07:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حرب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2023-11-02
23:00 | 2023-11-02
23:04 | 2023-11-02
23:05 | 2023-11-02
00:21 | 2023-11-03
00:10 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24