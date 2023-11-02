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لبنان
ارتفاع ملحوظ بأسعار مواد غذائية
Lebanon 24
02-11-2023
|
18:30
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حرَّكت جهات معلومة ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار مواد غذائية، من دون أي موقف لوزارة الاقتصاد أو غيرها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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