وصول حشرة البقّ رسمياً الى لبنان... ما هي المناطق الأكثر عرضة للخطر؟

كشف الخبير البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي البروفيسور ضومط كامل عن وصول حشرة البق التي انتشرت في العديد من بلدان العالم رسمياً إلى لبنان، وعزا انتشار حشرة البق الكبير وظهورها إلى ظاهرة التغير المناخي والبيئة غير النظيفة.

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واشار في حديث لـ "الديار" الى ان هذا الحشرة تنتشر في الفرش وفي أرجاء المنزل ككلّ، وتبيض بحدود ألفي بيضة وتتكاثر بشكل كبير جداً، وتنتقل بسرعة كبيرة.



ولقت الى ان حزب البيئة العالمي وضع خطة طوارئ لمعالجة هذا الآفة من خلال متابعة الرصد في كل لبنان وتتبعها في المناطق الموجودة فيها وبأي طريقة تتكاثر، مشيراً إلى القضاء عليها بطرق لا تجارية.



اضاف: هذا وتضمنت خطة القضاء على حشرة البق توجيه الدعم للاختصاصيين، وتأمين أحدث مبيدات الحشرات غير السامة، غير المسرطنة وغير الملوّثة للبيئة. وشدد على ضرورة رشّها في جميع أرجاء المنزل والسيارة لضمان عدم انتشارها على نطاق واسع.



وقال ان حشرة البق باتت موزّعة على المناطق الاتية: بيروت، كسروان، جبيل، الكورة وطرابلس التي كانت منتشرة فيها بشكل كبير.



ما هي أضرار حشرة البق؟

حشرة البق هي حشرة صغيرة مسطحة تتغذى على الدم. يبلغ حجمها حوالى حجم بذرة التفاح وهي باللون البني المحمر. فحشرة البق ليلية، أي أنها نشطة في الليل، تتغذى عادة على البشر أثناء نومهم. باختصار، هي آفة شائعة في المنازل والشركات يمكن أن تكون صعبة السيطرة عليها، حيث يمكنها الاختباء في مساحات صغيرة.



وبحسب الخبير البيئي، تشمل أضرار حشرة البق ما يأتي:



- الحكة والاحمرار والتورم في موقع اللدغة.



- ردود الفعل التحسسية، مثل الطفح الجلدي والحكة الشديدة.



- مشاكل النوم، حيث يمكن أن تسبب لدغات حشرة البق الأرق.





- نقل العدوى، حيث يمكن أن تنقل حشرة البق بعض الأمراض، مثل الملاريا والتهاب الدماغ.





وقال ضومط ان سبب انتشار حشرة البق بسرعة في جميع أنحاء العالم يعود إلى عدة عوامل، منها:



- زيادة السفر الدولي، مما يسهل انتشار حشرة البق من مكان إلى آخر.



- زيادة مقاومة حشرة البق للمبيدات الحشرية.



- زيادة الوعي بحشرة البق، مما يجعل الناس أكثر عرضة لاكتشافها والتعرف اليها.



علامات وجود بق بالفراش



وأوضح أن بق الفراش لا يصنع أعشاشا مثل النمل أو النحل، لكنه يميل إلى العيش في مجموعات وفي أماكن للاختباء. إنه لا يطير، لكن يمكنه التحرك بسرعة فوق الأرضيات والجدران والأسقف. وقد تضع إناث بق الفراش مئات من البيض، كل منها بحجم ذرة من الغبار، طوال حياتها. والبق غير الناضج، الذي يسمى الحوريات، يتخلص من جلوده 5 مرات قبل أن ينضج.



اضاف: وفي ظل ظروف مؤاتية، يمكن أن تتطور الحشرات بشكل كامل في أقل من شهر، وتنتج 3 أجيال أو أكثر سنويا. كما يمكن أن تعيش حشرات بق الفراش من نحو 10 أشهر إلى سنة. هذا قد تكون العلامة الأولى لبق الفراش عبارة عن لدغات صغيرة تسبب الحكة على جلدك، وغالبا ما تكون على ذراعيك أو كتفيك، بالإضافة إلى علامات أخرى مثل: بقع الدم على ملاءاتك أو مرتبتك، بيض أصفر شاحب صغير أو قشر البيض، براز بق الفراش، وهو عبارة عن نقاط سودٍ، جلد بق الفراش المتساقط، ويشبه إلى حد كبير البق نفسه، بيض أبيض بيضاوي بحجم بذرة التفاح، رائحة حلوة وعفنة حول سريرك، حشرات البق في سريرك.



طرق الوقاية



في ما يلي بعض النصائح للمساعدة في الوقاية من حشرة البق:



- حافظ على نظافة منزلك وخلوه من الفوضى.



- افحص أمتعتك بحثًا عن حشرة البق قبل إحضارها إلى منزلك.



- إذا كنت مسافرًا، كن حذرًا بشأن مكان نومك.



- إذا كنت تعتقد أن لديك حشرة بق، فاتصل بشركة مكافحة الآفات المحترفة.