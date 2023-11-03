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لبنان

بمساعدة "فاغنر".. الأسد وافق على إرسال نظام صاروخي لحزب الله

Lebanon 24
03-11-2023 | 01:49
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وافق الرئيس السوري بشار الأسد على إرسال نظام صاروخي لحزب الله بمساعدة من جماعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن الرئيس بشار الأسد وافق على تزويد "حزب الله" بنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس آي 22"، وأضافت المصادر أنه تم تكليف مجموعة فاغنر بتسليم النظام الصاروخي لحزب الله، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليمه بالفعل أو توقيت تسليمه.
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ويأتي احتمال حصول "حزب الله" على هذا النظام وسط ترقّب لإمكانية فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من لبنان.

 وكان حزب الله قد شن تسعة عشر هجوما بشكل متزامن على مواقعَ إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز. (سكاي نيوز)

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