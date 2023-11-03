السرايا محور التحرك الديبلوماسي ووزير الجيوش الفرنسي يجتمع بميقاتي صباحا

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يستمر التحرك الديبلوماسي ناشطا جدا في اتجاه لبنان ومحوره السراي الحكومي، بهدف السعي الى ضبط التوترات الحاصلة عند الحدود اللبنانية الجنوبية ودرء الاخطار الناجمة عن حرب غزة عن لبنان.فبعد الاجتماعات المتتالية التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس مع كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا، وسفراء الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا ،وكندا ستيفاني ماكولم، وتركيا علي باريش أولوصوي، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني ال ثاني، والمبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل، من المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة عند التاسعة من صباح اليوم وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي كان حذر أمس خلال تفقده الكتيبة الفرنسية في قوة الأمم المتحدة من خطر التصعيد في الاقليم، وقال ان لبنان «بغنى عن حرب» مع «إسرائيل» .واعتبر لوكورنو أنه في مواجهة التوترات الحالية، لا أحد لديه مصلحة في «توقف» مهمة اليونيفيل، معتبراً أن الأخيرة تمثّل «الحل».وسيصل إلى بيروت اليوم قادماً من رام الله وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو من ضمن جولة في المنطقة على المراكز التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتهدف الزيارة إلى مراجعة خطط الطوارئ والإنقاذ التي وُضعت لإجلاء العاملين في هذه المنظمات والمكاتب والمؤسسات والتأكد من سلامتهم في حال تطوّرِ الأوضاع وتوسّعِ الحرب.