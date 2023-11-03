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لبنان

إذا وقعت الحرب ...هكذا ستجلي هذه الدولة رعاياها بحرًا  

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2023 | 02:30
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تفقد وفد تقني من إحدى السفارات الغربية في لبنان مرفأ تجاريًا في منطقة الشمال، تستخدمه إحدى الشركات الكبيرة لأغراض تجارية طارئة. 
وفي المعلومات المتوافرة أن هذا الوفد يدرس تقنيًا أمكانية استخدام هذا المرفأ لإجلاء رعاياه من لبنان، وجميع اللبنانيين الذين يحملون جنسية الدولة المعنية، والذين سبق لهم أن سجلوا اسماءهم على منصة خاصة أعدّتها السفارة، وذلك لتسهيل عملية الاجلاء في حال تعرّض لبنان ومطار بيروت لأي اعتداء. 
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وقد اختارت هذه السفارة هذا المرفأ البعيد نسبيًا عن عمليات الاستهداف المفترض، بالتوازي مع إعداد خطة الاجلاء بالسرعة المطلوبة من خلال التواصل مع الذين يرغبون المغادرة عبر المنصّة الخاصة لهذه الغاية. 
يُذكر أن هذه السفارة قامت بإجلاء رعايا دولتها من لبنان في حرب تموز عن طريق مرفأ بيروت عبر قبرص، حيث كانت تنتظرهم طائرات كانت قد استأجرتها لهذه الغاية، ومن بينها طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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