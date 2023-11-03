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لبنان

"سقف مقبول" للقوات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2023 | 03:15
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إعتبرت مصادر متابعة أن حديث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التلفزيوني امس، وبالرغم من تصعيده ورفضه الكامل للحرب، الا انه نظم خلافه مع "حزب الله" بشكل دقيق.
وأشارت الى" أن جعجع وضع سقفا مرتبطا بالسلم الاهلي وحمّل "حزب الله" مسؤولية التبعات التي ستحصل في حال ذهب الى الحرب، لكنه في الوقت نفسه لم يذهب الى حد اعلان المواجهة مع الحزب .
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وترى المصادر ان التمييز بين  "حزب الله" والمواطنين الشيعة في حال حصول حرب والتلميح بإمكانية استقبال المهجرين او اقله عدم رفض دخولهم الى مناطق نفوذ "القوات اللبنانية"، يشكل بحد ذاته رغبة بعدم التصعيد النهائي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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