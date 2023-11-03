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لبنان

على الرغم من الأزمات.. قطاع يزدهر وبشكل كبير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2023 | 03:45
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أشارت المعلومات الى ان القطاع العقاري ،لا سيما قطاع الايجارات شهد نمواً كبيراً في الاسابيع الماضية، عقب بدء الحرب في قطاع غزة، واندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان.
وتحدثت مصادر في القطاع عبر "لبنان 24" عن ارتفاع كبير في الطلب على شقق للايجار لا سيما في كسروان وجبيل والمتن ومنطقة الجبل وعاليه، حيث عمد العديد من الاشخاص الى انهاء اعمال البناء في المنازل التي كانت لا تزال غير جاهزة للسكن، للاستفادة منها في حال اندلعت الحرب في لبنان.
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وفي ما خصّ الايجارات، لفتت المصادر الى ان ايجار الشقة الواحدة وصل الى حدود الـ1500 دولار أميركي في بعض المناطق، كما ان بعض المالكين اشترط دفع ايجار سنة كاملة، لحجز المنزل، مؤكدة أن بعض أهالي الجنوب او الضاحية الجنوبية لبيروت ، لم يتردد في عملية الدفع خوفاً من اي تطور غير محسوب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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