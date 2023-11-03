الطوابير عادت.. الجميع خائفون

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بدا لافتاً منذ يومين مشهد الطوابير في الشوارع، وتحديداً بالقرب من محطات البنزين لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تهافت المواطنون الى تعبئة خزانات سياراتهم بالمادة، خوفاً من اي تطور دراماتيكي في الوضع في لبنان في اليومين المقبلين، لا سيما في ضوء ما قد يعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم .ولاحظ المتابعون، انه ما ان اعلن حزب الله عن موعد كلمة نصرالله الأسبوع الماضي، حتى أصيب اللبنانيون بالهلع والخوف، وتهافتوا بشكل اكبر على شراء المواد الأولية قبل حلول موعد الخطاب.