حادثة انتحار مروعة صباح اليوم.. علي أطلق النار على نفسه أمام منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو عباس علي الأحمر بعد إصابته بطلق ناري في وجهه.

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم الأحمر على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه ببندقية صيد امام منزله في إيعات.