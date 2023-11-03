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لبنان
حادثة انتحار مروعة صباح اليوم.. علي أطلق النار على نفسه أمام منزله
Lebanon 24
03-11-2023
|
02:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو عباس علي الأحمر بعد إصابته بطلق ناري في وجهه.
وبحسب المعلومات الأولية، أقدم الأحمر على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه ببندقية صيد امام منزله في إيعات.
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