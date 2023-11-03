توقيف 3 مروجي مخدرات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم!

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صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 30/10/2023 في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري)بتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"/150/ غ. من حبوب "الكبتاغون"/880/ غ. من مادة "حشيشة الكيف"/10/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"/16/ حبّة من مادة "الترامادول"/78/ حبّة من مادة "الترامال"ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.