توقيف 3 مروجي مخدرات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم!

صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 30/10/2023 في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:
م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)
أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري)
بتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:
/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"
/150/ غ. من حبوب "الكبتاغون"
/880/ غ. من مادة "حشيشة الكيف"
/10/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"
/16/ حبّة من مادة "الترامادول"
/78/ حبّة من مادة "الترامال"
ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.