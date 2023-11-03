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لبنان

توقيف 3 مروجي مخدرات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم!

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:06
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صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:

 
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 30/10/2023 في محلّة أبي سمراء- طرابلس، من توقيف كلّ من:
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م. ب. (مواليد عام 1999، لبناني)
أ. م. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ا. ف. (مواليد عام 2005، سوري)
بتفتيشهم، ضَبَطَت بحوزتهم:

/12/ طبّة زنة /12/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"
/150/ غ. من حبوب "الكبتاغون"
/880/ غ. من مادة "حشيشة الكيف"
/10/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"
/16/ حبّة من مادة "الترامادول"
/78/ حبّة من مادة "الترامال"
ميزان حسّاس، و/3/ هواتف خلويّة.
 

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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