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لبنان

ميقاتي التقى وزير الجيوش الفرنسي.. الوضع في الجنوب على طاولة البحث

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:22
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع  وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو  قبل ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو  والوفد المرافق للوزير، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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في خلال الاجتماع "تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة ارساء الهدوء  على طول الخط الازرق".
وشدد الوزير لوكورنو "على اهمية أن تتحلى كل الاطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الامور نحو التصعيد والتدهور".
وأكد" ضرورة  ايجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية".
وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة" ان فرنسا قررت ارسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدات طبية وادوية".
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