تشكيل لجنة لدراسة طلبات اجلاء الرعايا الاجانب.. اليكم التفاصيل

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة طلبات اجلاء الرعايا الاجانب برئاسة امين عام المجلس الأعلى للدفاع، تكون مهمتها العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي.

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