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لبنان

مصادر في "الحزب" تحسمها.. ما حقيقة إرجاء كلمة نصرالله؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 04:23
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بعد انتشار خبر عن إرجاء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أكدت مصادر في الحزب لـ"لبنان 24" عدم صحة هذه الشائعات مشيرة إلى أن الكلمة لا زالت في موعدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم. 
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