دليلٌ ينفي حصول "حرب"

قالت مصادر مُراقبة لحراك "حزب الله" عسكرياً وسياسياً إنَّ التحضيرات لإقامة حشود شعبية في الساحات العامة لمتابعة الخطاب المُرتقب للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، هي دليلٌ على أنه "لا مواجهة أو حرب".

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ولفتت المصادر إلى أنه لو كانت هناك من نيّة لفتح جبهة الجنوب، لما كان الحزبُ قد ضحّى واختارَ إقامة تجمعات شعبيّة يمكن أن تكون عُرضة لقصفٍ إسرائيليّ من خلال الطائرات التي تُحلق في سماء لبنان باستمرار.

