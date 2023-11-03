Advertisement

لبنان

دليلٌ ينفي حصول "حرب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-11-2023 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1125928-638346049044409137.jpg
Doc-P-1125928-638346049044409137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مُراقبة لحراك "حزب الله" عسكرياً وسياسياً إنَّ التحضيرات لإقامة حشود شعبية في الساحات العامة لمتابعة الخطاب المُرتقب للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، هي دليلٌ على أنه "لا مواجهة أو حرب".
Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنه لو كانت هناك من نيّة لفتح جبهة الجنوب، لما كان الحزبُ قد ضحّى واختارَ إقامة تجمعات شعبيّة يمكن أن تكون عُرضة لقصفٍ إسرائيليّ من خلال الطائرات التي تُحلق في سماء لبنان باستمرار.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-11-03
03:22 | 2023-11-03
07:05 | 2023-11-03
06:58 | 2023-11-03
06:56 | 2023-11-03
06:52 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24