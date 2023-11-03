قبالة كفركلا في الجنوب.. ماذا فعل العدو؟

لاحظت مصادر ميدانيّة في الجنوب إنعدام أي تحرُّك عسكريٍّ لجيش العدو الإسرائيليّ عند الحدود مع لبنان وتحديداً في الجهة المحاذية لمنطقة كفركلا الحدوديّة.

ومن خلال الرّصد، تبيّن أن الطرقات الترابية الخاصة بالآليات العسكرية الإسرائيليّة فارغة تماماً من أي عناصر مُعادية، والأمر نفسه انسحب على النقاط الأخرى المكشوفة على المنطقة اللبنانية.