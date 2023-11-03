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لبنان

أحد النواب: "عقلي مش هون"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2023 | 05:45
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خلال دردشةٍ خاصة، سُئل أحد النواب مُؤخراً عن رأيه بعض الملفات الإقتصاديّة والمالية، فردّ قائلاً: "عقلي مش هون.. دماغي مبرمج على توقيت غزة ووضع الجنوب.. ما عم فكر بشي تاني".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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