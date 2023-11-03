أحد النواب: "عقلي مش هون"

خلال دردشةٍ خاصة، سُئل أحد النواب مُؤخراً عن رأيه بعض الملفات الإقتصاديّة والمالية، فردّ قائلاً: "عقلي مش هون.. دماغي مبرمج على توقيت غزة ووضع الجنوب.. ما عم فكر بشي تاني".

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