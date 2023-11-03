بـ "عزّ تشرين": الحرارة في الـweekend إلى ارتفاع.. هكذا سيكون الطقس!

طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي بحيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارّة نسبيًا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٦ درجات يوم الأحد وتستمر حتى صباح يوم الاثنين حيث تنحسر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكن تبقى فوق معدلاتها.

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الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، يستقر الطقس تدريجياً ويتحول مساءً الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم الى صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ٦ درجات على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من خطر اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً ويتكون الضباب على المرتفعات.