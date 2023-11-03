Advertisement

لبنان

بـ "عزّ تشرين": الحرارة في الـweekend إلى ارتفاع.. هكذا سيكون الطقس!

Lebanon 24
03-11-2023 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1125937-638346059653854442.jpg
Doc-P-1125937-638346059653854442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي بحيث يتأثر تدريجياً  بكتل هوائية حارّة نسبيًا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٦ درجات يوم الأحد وتستمر حتى صباح يوم الاثنين حيث تنحسر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكن تبقى فوق معدلاتها.
Advertisement
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، يستقر الطقس تدريجياً ويتحول مساءً الى قليل الغيوم.
السبت: قليل الغيوم الى صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ٦ درجات على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من خطر اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجية.
الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً ويتكون الضباب على المرتفعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-11-03
03:22 | 2023-11-03
07:05 | 2023-11-03
06:58 | 2023-11-03
06:56 | 2023-11-03
06:52 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24