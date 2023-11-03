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لبنان

قبل كلمة نصرالله.. الجيش الإسرائيلي يُعلن هذا الأمر

Lebanon 24
03-11-2023 | 05:32
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قال المُتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي المُقدّم دانيال هاغاري إنّ إسرائيل مستعدة عسكرياً عند الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن تل أبيب ستردّ على أيّ ضرر يطالها هناك.
وفي تصريح له، اليوم الجمعة، لفت هاغاري إلى أنّه "لدى الجيش الإسرائيليّ مستوى جهوزية عالٍ جداً من الإستعداد للردّ على أي حادث قد يحصل، اليوم وفي الأيام المقبلة".
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كلامُ هاغاري جاء قبيل ساعات من الإطلالة المُرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي سيتحدث عند الساعة 3 ظهر اليوم.
وكانت أخبار إنتشرت مؤخراً تفيد بأنه تم إرجاء كلمة نصرالله، إلا أن مصادر في "حزب الله" أكدت لـ"لبنان24" إنّ الكلمة قائمة في موعدها ولم يجرِ إلغاؤها. 
 
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