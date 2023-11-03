المكاري استقبل سفيرة قبرص وبحثا في تطوير العلاقات

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه قبل ظهر اليوم، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو، وبحث معها في العلاقات الثنائية بين البلدين ،وسبل تطوير العلاقات الاعلامية.

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كما جرى البحث في موضوع النازحين.