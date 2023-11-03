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لبنان

قبل قليل... طائرة عسكريّة هبطت في مطار بيروت لأيّ بلد تعود؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة عسكريّة كندية هبطت في مطار بيروت.
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