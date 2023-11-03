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لبنان

العثور على جثة سيّدة... ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عن عمرها؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:14
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عُثر على جثة تعود لسيّدة في العقد الرابع، في بلدة دوريس البقاعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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جثة

دوريس

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