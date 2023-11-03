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لبنان

إعلان مهم من أمانتي السجل العقاري في البقاع

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:12
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي: "تعلن أمانتي السجل العقاري في البقاع - زحلة، وفي البقاع الغربي عن فتح أبوابها أمام المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 تشرين الثاني الجاري من الساعة الثامنة وحتى الواحدة بعد الظهر".
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السجل

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