إعلان مهم من أمانتي السجل العقاري في البقاع

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي: "تعلن أمانتي السجل العقاري في البقاع - زحلة، وفي البقاع الغربي عن فتح أبوابها أمام المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 تشرين الثاني الجاري من الساعة الثامنة وحتى الواحدة بعد الظهر".

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