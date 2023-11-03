قال الكرملين، إنّ "تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة بشأن إرسال نظام دفاع جوي لـ"حزب الله" لا صحة له".

وكان تقرير للصحيفة، تحدّث أنّ مجموعة "فاغنر" الروسيّة تنوي تزويد "حزب الله" بنظام دفاع جويّ.