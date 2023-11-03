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لبنان

أوّل تعليق لروسيا... هل ستُرسل نظام دفاع جويّ لـ"الحزب"؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:18
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قال الكرملين، إنّ "تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة بشأن إرسال نظام دفاع جوي لـ"حزب الله" لا صحة له".
 
 
وكان تقرير للصحيفة، تحدّث أنّ مجموعة "فاغنر" الروسيّة تنوي تزويد "حزب الله" بنظام دفاع جويّ.
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