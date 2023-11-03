في الضاحيّة الجنوبيّة... مخابرات الجيش تقتل مطلوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مطلوباً بعشرات مذكرات التوقيف بعمليات سلب بقوّة السلاح، أطلق النار على قوّة من مخابرات الجيش، في منطقة الليلكي - الضاحيّة الجنوبيّة، فرد عناصر الجيش عليه بالمثل، م ما أدى إلى إصابته في رجليه، ونُقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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