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لبنان

في الضاحيّة الجنوبيّة... مخابرات الجيش تقتل مطلوباً

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مطلوباً بعشرات مذكرات التوقيف بعمليات سلب بقوّة السلاح، أطلق النار على قوّة من مخابرات الجيش، في منطقة الليلكي - الضاحيّة الجنوبيّة، فرد عناصر الجيش عليه بالمثل، مما أدى إلى إصابته في رجليه، ونُقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.
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