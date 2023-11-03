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لبنان

الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين شارك بوقفة تضامنية مع فلسطين

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:27
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صدر عن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL البيان التالي:

"في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني في غزة وكل فلسطين، شارك الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) برئاسة النقابي كاسترو عبدالله في الوقفة التضامنية أمام مخيم مارالياس الى جانب عدد كبير من ممثلي وممثلات الهيئات النقابية والشعبية".
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وأضاف البيان: "جرت المشاركة للتأكيد على المصير المشترك مع المقاومة الوطنية في لبنان وفلسطين وخاصةً في قطاع غزة والضفة الغربية ، تضامناً مع أهل غزة الصامد في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية على امتداد المخيمات الفلسطينية".

ولفت إلى أن النقابي كاسترو عبدالله أكد أنه في إطار الصمود الشعبي وإستناداً الى خلية الأزمة التي شكلها الإتحاد الوطني من أجل مساعدة وتعزيز صمود الشعب اللبناني وحماية ضهر المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، سيقوم الإتحاد الوطني بكل الخطوات وضمن الإمكانيات المتاحة في تعزيز هذا الصمد في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وختم البيان: "وفي هذا الإطار ونظراً للتحديات الكثيرة، دعا الإتحاد الوطني الى التطوع وفي مختلف الاختصاصات الى جانب طاقم خلية الأزمة ، وطالب النقابي عبدالله كل الإتحادات الدولية والعربية إلى ضرورة رفع الدعم من مواجهة جرائم العدو الصهيوني".

 
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