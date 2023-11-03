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لبنان

الأسمر: تدابير نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مخالفة فاضحة للقوانين

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:52
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 أشار رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر إلى "صدور بيان عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة يفيد بأنه جرى استدعاء للمعلمين في أكثر من مدرسة خاصة للتوقيع على كتاب يعفي إدارة المدرسة من أي أجر أو بدل أو اتعاب في حالات الإقفال، لأي سبب كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة، كما جاء في البيان أن عددا من إدارات المدارس الخاصة تعمل على فرض دفع الأساتذة الأقساط عن أبنائهم بالدولار الأميركي مخالفة للاتفاقيات بينها وبين النقابة".
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ورأى ان "هذه التدابير الغريبة والمجحفة مخالفة فاضحة ليس للقوانين فحسب والأعراف فقط ، بل لكل المبادىء التربوية وحقوق الأستاذ في المدارس الخاصة".

وتابع:"كما أن الإتحاد العمالي العام يجد في فرض دفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، مخالفة فاضحة ومستنكرة وغير مقبولة، وخصوصا ان عدد كبيرا من هذه المدارس تفرض على الأهل أعباء إضافية مثل اللوازم المدرسية والأنشطة اللاصفية وبدل النقل بالأوتوكار وكلها بالعملة الصعبة، في حين أن قسما كبيرا من الأستاذة يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية"، لافتا الى ان "الإتحاد العمالي يعلن تبنيه الكامل لبيان النقابة، ويطالب وزيري التربية والعمل بالتدخل فورا ومنع هذا الإجحاف،  سواء بحق المعلمين خصوصا أو أهالي الطلاب والتلامذة عموما".

وختم داعيا الى "ايجاد الطرق القانونية لتصحيح رواتب الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، واستصدار التشريعات الضرورية لتصويب دفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي أصبحت مرتفعة جدا ولا قدرة لهم على احتمالها".
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