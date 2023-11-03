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لبنان

أصوات إنفجارات تُسمع في بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:58
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ إنفجارات تُسمع في محيط موقع حرمون على أطراف بلدة رميش.
 
إلى ذلك، قصفت إسرائيل أطراف بلدتيّ كفرشوبا وشبعا.
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رميش

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